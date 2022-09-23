وقال المصدر في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه تم توجيه دعوة للرئيس فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في مؤتمر قمة (كوب 27)ـ، ولم نتلق ردا من الرئاسة الأوكرانية حتى الآن حول مشاركة الرئيس وطبيعتها.

لكن المصدر نبه في هذا الصدد، أنه من المتوقع مشاركة وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني راشن ستريلدز، وسيكون مستوى مشاركة وفد أوكرانيا وفقا لتطورات الأوضاع في البلاد، فلها الأولوية في الوقت الراهن.

والتقى السفير أيمن الجمال، سفير مصر لدى أوكرانيا، يوم الخميس، بوزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني؛ للتنسيق بشأن المشاركة الأوكرانية في مؤتمر المناخ العالمي للأمم المتحدة (كوب 27).

وحول تفاصيل ونتائج اللقاء، أوضح المصدر الدبلوماسي، أنه تم استعرض المبادرات التي تتعلق بالمناخ والمقرر طرحها من الجانب المصري، وإمكانية انضمام الجانب الأوكراني لها، لاسيما مبادرات التحول المستدام في مجال الزراعة والغذاء، و"المدن المستدامة للأجيال القادمة"، و"حياة كريمة".

وأشار المصدر إلى أن الجانب الأوكراني أبدى اهتماما واضحا بالانضمام للمبادرات الثلاث، موضحا:

• الاهتمام بمبادرة "التحول المستدام بمجال الغذاء، نظرا للدور الذي يمكن أن تلعبه كييف في المبادرة باعتبارها إحدى أكبر دول العالم المصدرة للحبوب.

• أما "المدن المستدامة"، فهناك اهتمام بأهمية إعادة تأهيل المدن الأوكرانية بعد الحرب.

• وبشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فهناك رغبة أوكرانية في الاهتمام بتحسين مستوى المعيشة بالريف عقب توقف المعارك.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية، تناول السفير أيمن الجمال الرؤية المصرية حيال مؤتمر المناخ العالمي للأمم المتحدة، والقائمة على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وتوفير التمويل اللازم في هذا الشأن.

فيما أعرب الوزير الأوكراني خلال اللقاء عن اهتمام بلاده بالمشاركة في كوب 27، مشيداً بالجهود المصرية المستمرة لضمان إنجاح القمة وتذليل الصعوبات أمام الدول المشاركة.

وأكد رغبة بلاده في التعاون مع مصر والتشاور بشأن أفضل الممارسات والخبرات.

يشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط قالت في لقاء خاص سابق لـ"سكاي نيوز عربية" إن مؤتمر "كوب 27"، والمقرر عقده في مصر بشهر نوفمبر القادم، سيركز بشكل كبير على قضايا المناخ وضرورة توفير تمويل لها، خاصة للدول النامية، التي تعهد المجتمع الدولي بتوفير تمويل لها، كونها الأكثر تضررًا من تأثيرات التغير المناخي، رغم أنها ليست بالدول المنتجة لانبعاثات تزيد من حجم مشكلة المناخ.

وقالت المشاط إن مؤتمر "كوب 27" هو المؤتمر الأكبر دوليا من حيث عدد الجهات المُشاركة، ومن حيث تركيز الكثير من دول العالم ومؤسساته على قضية محورية ومهمة محددة