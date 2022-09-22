ماذا قال ميدفيديف؟

قال نائب رئيس مجلس القومي الروسي والرئيس السابق، ديمتري ميدفيديف، إن موسكو ستستخدم كل سلاح في ترسانتها، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية لحماية الأراضي التي تنضم إلى روسيا في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

أكد ميدفيديف أن الاستفتاءات في أربع مناطق أوكرانية ستجري في الموعد المحدد، ولا عودة للوراء.

على كل المؤسسات الغربية ومواطني دول "الناتو" أن يفهموا أن روسيا اختارت طريقها.

الاستفتاءات في أوكرانيا

استفتاءات ستنظم في 4 مناطق شرق وجنوب أوكرانيا بينها دونيتسك ولوغانسك للانضمام إلى روسيا.

تضم القائمة أيضا مدينة خيرسون وإقليم زابوريجيا.

ستعقد الاستفتاءات خلال الفترة الواقعة بين 23 حتى 27 من سبتمبر الجاري.

إعلان بوتن

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أعلن الأربعاء،التعبئة العامة الجزئية عل خلفية حرب أوكرانيا، معلنا استدعاء أكثر من 300 ألف جندي.

وفي خطاب التعبئة، وهو الأول منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، أكد بوتن أن الغرب تجاوز كل الحدود في العدوان على روسيا، متعهدا أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدا من الغرب.

لكن بوتن لم يشر صراحة إلى استخدام السلاح النووي.

وعلى الجهة المقابلة، كانت التقديرات الغربية تشير إلى أن موسكو قد تلجأ، عقب الخسائر الأخيرة في أوكرانيا، إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد يستخدم أسلحة نووية تكتيكية، ربما في تفجير استعراضي فوق البحر الأسود أو بالمحيط المتجمد الشمالي أو داخل الأراضي الأوكرانية.

لكن حديث ميدفيديف اليوم عن أسلحة استراتيجية أكثر خطورة وأشد تدميرا وليس مجرد أسلحة تكتيكية.

تفاصيل القرار: