وتقاسي بلدة سببا الصغيرة في ياغا القريبة من حدود النيجر، من حصار مجموعة إرهابية لها منذ يوليو الماضي، حيث يعيش هناك 30 ألف شخص.

ووفق تقارير محلية، فإن سكان البلدة يتغذون على أوراق الأشجار بسبب نقص الطعام ونفاد مخزون الغذاء.

و"ياغا" هي إحدى المحافظات الأربع لولاية الساحل شمالي بوركينا فاسو، والتي تضم أودالان وسينو وسوم وياغا؛ ومما ساعد على انتشار الإرهابيين فيها أن الوضع الأمني لم يكن جيدًا منذ عام 2018 فيها، إضافة لعدم وجود شبكة هاتفية.

خطورة الحصار

الحصار في ياغا وسوم وسيطرة الإرهابيين على الطرق يمنعان الناس من الوصول لمصادر دخلهم، مثل بيع الماشية والعمل في الحقول، إضافة إلى توقف خدمات النقل .

الحصار في ياغا وسوم وسيطرة الإرهابيين على الطرق يمنعان الناس من الوصول لمصادر دخلهم، مثل بيع الماشية والعمل في الحقول، إضافة إلى توقف خدمات النقل يزيد خطر النزوح .

يزيد خطر النزوح عجز جهات الإغاثة عن الوصول لبعض بلديات مقاطعة أودالان، قد يجبر السكان على التسول أو اللجوء للعنف للحصول على الغذاء، حسب شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة .

عجز جهات الإغاثة عن الوصول لبعض بلديات مقاطعة أودالان، قد يجبر السكان على التسول أو اللجوء للعنف للحصول على الغذاء، حسب شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة وتطالب الشبكة بحراسة عسكرية لإمداد الأسواق الرئيسية في محافظات ولاية الساحل .

مظاهر خطر الإرهاب على بوركينا فاسو:

في الأسابيع الأخيرة، تواجه بوركينا فاسو هجمات متتالية من جماعة "النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة، وخلايا "داعش الصحراء الكبرى" التابع إلى تنظيم داعش في المنطقة المتاخمة لدولة مالي .

في الأسابيع الأخيرة، تواجه بوركينا فاسو هجمات متتالية من جماعة "النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة، وخلايا "داعش الصحراء الكبرى" التابع إلى تنظيم داعش في المنطقة المتاخمة لدولة مالي مع تصاعد الهجمات، أقال رئيس المجلس العسكري، اللفتنانت كولونيل سانداوجو داميبا، قبل أيام، وزير الدفاع أرثيليميه سيمبوريه وتولى المنصب بنفسه .

مع تصاعد الهجمات، أقال رئيس المجلس العسكري، اللفتنانت كولونيل سانداوجو داميبا، قبل أيام، وزير الدفاع أرثيليميه سيمبوريه وتولى المنصب بنفسه رغم أن الجماعات الإرهابية لا تسيطر على أي مدينة كبيرة في بوركينا فاسو فإنها تشكل خطرا كبيرا؛ حيث تستعرض قوتها في المناطق الريفية، خاصة أنه حسب الأرقام الرسمية فإن أكثر من 40% من مساحة البلاد لا تسيطر عليها الدولة .

رغم أن الجماعات الإرهابية لا تسيطر على أي مدينة كبيرة في بوركينا فاسو فإنها تشكل خطرا كبيرا؛ حيث تستعرض قوتها في المناطق الريفية، خاصة أنه حسب الأرقام الرسمية فإن أكثر من 40% من مساحة البلاد لا تسيطر عليها الدولة في مؤشر على زيادة الحوادث، شهد يوليو 270 عملية إرهابية، أودت بحياة 525 شخصا .

في مؤشر على زيادة الحوادث، شهد يوليو 270 عملية إرهابية، أودت بحياة 525 شخصا نتيجة للإرهاب، اضطر 1.9 ملايين شخص لترك منازلهم؛ وهو ما يعرض التماسك الاجتماعي للخطر، وتعطلت 7066 مدرسة و285 مركزًا صحيًّا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA".

أهمية ولاية الساحل ببوركينا فاسو

يسلط المحلل السياسي التوغولي محمد مادي غابكاتي، الضوء على أهمية ولاية الساحل شمال البلاد للإرهابيين، قائلًا:

هي مفترق طرق استراتيجي على الحدود مع مالي والنيجر، ومفصولة عن العاصمة واغادوغو ببضع مئات الكيلومترات فقط .

هي مفترق طرق استراتيجي على الحدود مع مالي والنيجر، ومفصولة عن العاصمة واغادوغو ببضع مئات الكيلومترات فقط السيطرة عليها يتيح للإرهابيين استخدامها كقاعدة لتنفيذ الهجمات داخل واغادوغو، والتمدد في الدول المجاورة كبنين وتوغو حتى كوت ديفوار .

السيطرة عليها يتيح للإرهابيين استخدامها كقاعدة لتنفيذ الهجمات داخل واغادوغو، والتمدد في الدول المجاورة كبنين وتوغو حتى كوت ديفوار عن سبب لجوء الجماعات الإرهابية لحصار البلدات الريفية، فيصفه غابكاتي بأنه فرض لنفوذها على السكان المحليين للاستفراد بالمناطق الحدودية .

الحلول الممكنة