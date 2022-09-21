وقالت نقابات وشرطة بروكسل إن حوالي عشرة آلاف شخص شاركوا. وسار أشخاص تجمعوا من مختلف أنحاء البلاد خلف لافتات تقول” الحياة أغلى مما ينبغي، نريد حلولا الآن،”” كل شيء يرتفع ما عدا رواتبنا”، كما حملوا أيضا لافتات تقول” جمدوا الأسعار لا الأشخاص”. وتعطلت حركة المرور والنقل العام في المدينة.

أظهر استطلاع رأي في بلجيكا هذا الأسبوع أن 64 بالمائة من الأشخاص الذين استجوبوا يشعرون بقلق إزاء تمكنهم من تحمل تكلفة فواتير الكهرباء والغاز، التي زادت عن الضعف خلال العام الماضي، بينما قال 80 بالمائة من المستجيبين إنهم يحاولون بالفعل ترشيد الطاقة والمياه.

وقال باسكال كرايسو، محتج من بروكسل” عندما تذهب لشراء البقالة، ما يكلفه الموجود في عربة التسوق الآن أغلى عشرين أو ثلاثين يورو، أو حتى أكثر بناء على المتجر الذي تذهب إليه. سنصل إلى نقطة لن تتحمل محافظ نقودنا فيها التكلفة.”

الشهر الماضي، حذر رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو من أن” فصول الشتاء الخمس إلى العشر المقبلة ستكون صعبة” بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الذي تسببت فيه الحرب في أوكرانيا.

يشار إلى أن الدول الأعضاء السبع وعشرين في الاتحاد الأوروبي على تقليل استخدام الغاز في المتوسط 15 بالمائة هذا الشهر، واستهداف تقليل الطلب خلال ساعات الذروة على وجه الخصوص. يلتقي وزراء الطاقة الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة.