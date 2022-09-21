وستؤثر الزيادات في الأسعار على عمليات الشراء داخل "آبل ستور" ابتداء من 5 أكتوبر.

وستتأثر جميع البلدان التي تستخدم اليورو والسويد وكوريا الجنوبية وتشيلي ومصر وماليزيا وباكستان وفيتنام واليابان بارتفاع الأسعار.

وستشهد معظم أسواق اليورو، ارتفاع للأسعار من 0.99 يورو إلى 1.19 يورو في الشهر المقبل، بزيادة قدرها 20 بالمئة.

وفي اليابان، بلغت الزيادة أكثر من 30 بالمئة، وسط انخفاض الين إلى أدنى مستوى في 24 عاما مقابل الدولار الأميركي.

ومن الواضح أن إجراء آبل هذا مدفوع بتقلبات العملة التي تأثرت بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن آبل تقوم بشكل دوري بتعديل أسعار متجر التطبيقات بسبب تقلبات أسعار العملات، وخفضت بالفعل سعر التطبيق الأساسي من 1.09 يورو إلى 0.99 يورو في العام الماضي.

وتأتي التغييرات في أسعار "آبل ستور"، بعد أسابيع فقط من قيام الشركة برفع أسعار طرازي آيفون 14، و"آبل وتش سيرياس 8" في العديد من الأسواق خارج الولايات المتحدة.