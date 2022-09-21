وكان بوتن أعلن في وقت سابق، الأربعاء، إعلان التعبئة العامة العسكرية الجزئية في روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وجاء إعلان بوتن في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، ركز على اتهام الغرب بالمسؤولية عن الحرب في أوكرانيا وعدم رغبته في إحداث سلام روسيا.

أبرز التصريحات التي جاءت في الخطاب ضد الغرب.

الغرب لا يريد السلام بين أوكرانيا وروسيا.

الغرب تجاوز كل الحدود في عدوانه على روسيا.

الغرب يمارس ابتزازا نوويا ضدنا.

لدينا كثير من الأسلحة للرد.

سنستخدم جميع مواردنا للدفاع عن شعبنا.

نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو.

شيوغو يهاجم الغرب

من جانبه، وجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتهامات مشابهة للغرب قائلا:

معظم شبكات الأقمار الصناعية التابعة لحلف الأطلسي تعمل ضد روسيا في أوكرانيا.

نشهد ضربات من أسلحة غربية على المدنيين.

قادة عسكريون غربيون يديرون العمليات في كييف.

لا نحارب القوات الاوكرانية فحسب بل أيضا دول الناتو التي تقدم كل الدعم إلى كييف.

ويأتي إعلان بوتن عقب ما شهده الميدان الأوكراني خلال الفترة الماضية من تقدم ملحوظ للقوات الأوكرانية المدعومة من الغرب على الأرض على حساب الروسية.