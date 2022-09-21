وجاء حديث شويغو خلال كلمة له عقب خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن فيه التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.

وقال شويغو في كلمة بثها التلفزيون الروسي: "خسائر الجيش الروسي بلغت 5937 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية".

وكانت آخر إحصائية نشرتها موسكو بشأن قتلاها في أوكرانيا تعود إلى مارس الماضي.

وقالت حينها إن 1351 جنديا روسيا قتلوا في الحرب، ومنذ ذلك التاريخ لم تنشر حصيلة جديدة.

ورغم أن الرقم الذي أعلنه شويغو اليوم يبدو كبيرا بالمقارنة مع الخسائر التي أعلنت قبل 6 أشهر، لكنها أقل بكثير من الأرقام التي أعلنتها كييف والغرب.

وتقول أوكرانيا إن الجيش الروسي خسر أكثر من 43 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب، بينما تفيد تقديرات غربية بأن العدد لا يتجاوز 15 ألفا.