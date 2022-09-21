وأضاف بوتن في خطاب موجه للشعب الروسي: "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

وتابع: "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي: "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".

تفاصيل القرار

أمر بوتن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بتنفيذ التعبئة الجزئية.

قال بوتن إنه وقع مرسوما رئاسيا لتنفيذ التعبئة العامة الجزئية.

التعبة العامة في روسيا تبدأ اليوم.

على الحكومة توفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.

سيتم استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط، وفق القرار.

مَن يتم استدعاؤهم سيحصلون على تدريب عسكري قبل نشرهم.

تنطبق القرار على مَن لديهم خبرة عسكرية سابقة.

وشدد بوتن: "سنعمل على ضمان إجراء الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تريد الانضمام إلى روسيا، لا يمكننا أن تخلى عن أهل البيت، يجب علينا حمايتهم ضد التنكيل الذي تمارسه السلطات في أوكرانيا".

وأضاف بوتن: "النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، عام 2014، ورفع السلاح في وجه مواطنيه العزل، وارتكب تطهيرا عرقيا ومارس الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا انقلاب عام 2014".

السياق الذي يأتي فيه القرار