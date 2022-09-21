وقال مكتب لابيد في بيان رسمي، إنه التقى مساء الثلاثاء في نيويورك، الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذا هو الاجتماع الأول بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس تركيا منذ الإعلان عن إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.

وأشاد لابيد بزيادة مستوى التمثيل وكذلك تعيين السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان.

وقال البيان إن الزعيمين ناقشا محاربة الإرهاب في إسرائيل وبشكل عام.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره لأردوغان على تعاونه الاستخباراتي، لمواجهة محاولات إيران تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي التركية.

وتطرق الزعيمان إلى التعاون الاقتصادي والطاقة بين إسرائيل وتركيا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية.

وتحسنت في الأشهر الأخيرة العلاقات الإسرائيلية التركية، وفيما يلي أبرز التطورات على علاقة البلدين في الأشهر الأخيرة.