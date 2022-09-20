كوليبا رد على سؤال "سكاي نيوز عربية" حول الاستفتاء المنتظر بالقول: "الاستفتاء الذي تحاول روسيا الدفع باتجاهه في شرق أوكرانيا لن يغير أي شيء على الأرض".

وأضاف: "هذا الاستفتاء فعل يدل على يأسها، ولن يساعدها".

يأتي ذلك فيما تتسارع وتيرة الإعلانات عن استفتاءات الانضمام لروسيا في المناطق التي يسيطر عليها الروس وحلفائهم في أوكرانيا.

واليوم الثلاثاء، اتفق دينيس بوشلين وليونيد باسيتشنيك، زعيما جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، دولتين مستقلتين قبيل بدء الحرب ضد أوكرانيا، على خطط متزامنة للتصويت على الانضمام إلى روسيا.

ويرى مراقبون أن هذه المناطق التي تعتزم تنظيم استفتاءات للانضمام لروسيا هي واقعيا مرتبطة بالفعل بموسكو.

وذكروا أن "هذه الاستفتاءات ستكون مجرد تحصيل حاصل، مما يعني أن أوكرانيا عبر هذه الاستفتاءات ستتفتت كدولة".

الناتو وواشنطن ينددان

ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، بالاستفتاءات التي تعتزم السلطات المدعومة من روسيا إجراءها في أوكرانيا، معتبرا أنها تصعيد إضافي في الحرب التي يشنها الكرملين.

وكتب ستولتنبرغ على تويتر: "استفتاءات زائفة ليس لها شرعية ولا تغيّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. هذا تصعيد إضافي في حرب بوتن".

كما رفض البيت الأبيض خطط روسيا لإجراء الاستفتاءات، وقال إن موسكو ربما تقوم بهذه الخطوة لتجنيد قوات في تلك المناطق بعد تكبدها خسائر فادحة في ساحة القتال.

ووصف جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي الاستفتاءات المزمعة بأنها خرق لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي.

وقال إن بايدن سيوجه "انتقادا قويا" لروسيا على حربها ضد أوكرانيا خلال الكلمة التي سيلقيها غدا الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.