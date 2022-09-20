وفي حديث مع تلفزيون "بي بي إس" الأميركي، قال أردوغان: "سيتم قريبا تبادل 200 أسير إثر اتفاق بين الطرفين" معتبرا أن ذلك يشكل تقدما "كبيرا" في هذا الملف.

ولم يعط الرئيس التركي تفاصيل أخرى حول هذا الاتفاق ولا حول الأشخاص المعنيين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، خلال هذه المقابلة التي أجريت باللغة التركية.

وأضاف أردوغان الذي التقى الرئيس الروسي الأسبوع الماضي في سمرقند بأوزبكستان، أن فلاديمير بوتن "يريد إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ولطالما عرض الرئيس التركي الذي تمكن من الحفاظ على علاقاته مع موسكو وكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، وساطته في هذا النزاع وكرر القول إنه "يجب التوصل الى اتفاق يرضي الجميع".

لكنه أشار إلى أن من أجل التوصل لأي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، سيكون من الضروري إعادة الأراضي المحتلة، مضيفا "هذا ما هو متوقع ويؤمل به"، مؤكدا أنه يعمل على هذا الأمر شخصيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكر أردوغان بأن أنقرة طالبت باستمرار بإعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا منذ ضمها من قبل روسيا عام 2014، معربا عن قلقه بشكل خاص على مصير الأقلية التتارية الناطقة باللغة التركية.