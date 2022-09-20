وذكرت الصحيفة أن تراس ستبلغ زعماء العالم هذا الأسبوع في كلمتها بالدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم بريطانيا إنفاق ما لا يقل عن 2.3 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.63 مليار دولار تقريبا، على المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2023.

وفي حديث للصحفيين قبل رحلتها إلى نيويورك، تعهدت تراس للشعب الأوكراني: "بوقوف المملكة المتحدة معهم"، مشددة على أنها ستعيد تأكيد دعم لندن لكييف في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء.

وسبق لتراس أن صرّحت بأن على روسيا مغادرة "أوكرانيا بالكامل" في إشارة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لأراضيها في عام 2014.

مساعدات عسكرية "فلكية"