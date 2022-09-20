وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إيريت ليليان، وهي دبلوماسية كبيرة كانت مسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة خلال العامين الماضيين، ستعمل كسفيرة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وهي أول شخص يشغل هذا المنصب منذ عام 2018، عندما سحبت تركيا سفيرها من إسرائيل وطردت السفير الإسرائيلي، احتجاجا على مقتل عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية في احتجاجات على طول حدود غزة.

وفي خطوة نحو التقارب، زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا في مارس للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان. وأعلنت إسرائيل وتركيا في يونيو رسميا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة، بما في ذلك تبادل السفراء.