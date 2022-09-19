وجرى رصد هذا الزلزال في ذكرى وقوع زلزالين مدمرين تسببا في سقوط أعداد كبيرة من القتلى، بحسب وكالة "رويترز".

وبعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي، وقع الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوته بلغت 7.5 درجة بالقرب من الساحل عند المنطقة الحدودية لولايتي ميتشواكان وكوليما.

وأضاف المصدر أن مركز الزلزال الذي وقع في المكسيك كان على عمق حوالي 15 كيلومترا.

وقالت كلوديا شينباوم رئيسة، بلدية مكسيكو سيتي، إنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار في العاصمة بعد الزلزال الذي جاء في نفس اليوم الذي تعرضت فيه البلاد لزلزالين كبيرين في 1985 و2017.

وقُتل آلاف الأشخاص في زلزال عام 1985 ولقي أكثر من 350 حتفهم في زلزال عام 2017.