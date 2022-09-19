شيعت بريطانيا والعالم، الاثنين، الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية في جنازة رسمية، شهدها رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء ووزراء، بالإضافة لقرابة مليون شخص يصطفون في شوارع لندن.