توفيت الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم والتي كانت رمزا للمملكة المتحدة على مدار 7 عقود، في الثامن من سبتمبر عن 96 عاما، وتولي ابنها الأكبر العرش وأصبح الملك تشارلز الثالث.