أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستدافع عن تايوان، في حال تعرضت لغزو عسكري صيني.
وتحدث بايدن في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عن عدة أمور، منها أزمة تايوان والحرب في أوكرانيا وموجة التضخم في الولايات المتحدة.
وكالات - أبوظبي
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستدافع عن تايوان، في حال تعرضت لغزو عسكري صيني.
وتحدث بايدن في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عن عدة أمور، منها أزمة تايوان والحرب في أوكرانيا وموجة التضخم في الولايات المتحدة.
وتحدث بايدن في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عن عدة أمور، منها أزمة تايوان والحرب في أوكرانيا وموجة التضخم في الولايات المتحدة.