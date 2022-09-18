وتقع المحطة في مدينة سوسنوفاي بور على ساحل خليج فنلندا شمال غربي روسيا.

ومنذ دخولها الخدمة في ديسمبر عام 1973 أنتجت المحطة أكثر من تريليون و131 مليار كيلوواط /ساعة من الكهرباء، مسجلة بذلك رقما قياسيا في تاريخ صناعة الطاقة النووية في روسيا.

وتوجد في المحطة 4 مفاعلات، وتنتج 55 في المئة من احتياجات الكهرباء لمدينة سان بطرسبرغ ومحافظة لينينغراد، و30 في المئة من الكهرباء لشمال غرب روسيا.

وتدعم المحطة تقنيات متطورة للأمان ومقاومة الظروف البيئية والكوارث المتنوعة، علما أن معايير السلامة معتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكل مفاعل غرفة تحكم رئيسية خاصة به تعمل على مدار الساعة وأخرى احتياطية تستعمل في حالات الطوارئ.