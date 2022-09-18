ماذا قال لابيد بالضبط؟

وشهد شهر أغسطس الماضي إعادة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب في شكلها الكامل بعد سنوات من الخطوات لبناء الثقة بين الطرفين.

وأجرى لابيد حينها اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم بموجبه إعادة سفيري البلدين.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن"استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما بالنسبة للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

مسار تطور العلاقات الإسرائيلية التركية في الأشهر الأخيرة