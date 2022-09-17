بدأ أكثر من 100 موظف في شركة Shaoxing Chuangdong Tour Articles Co وعلى مدار 14 ساعة في اليوم في صنع الإعلام ذات الطابع البريطاني فقط.

في غضون أسبوع واحد، المنتج الصيني ما لا يقل عن نصف مليون علم، بعضها أعلام بريطانية، والبعض الآخر صور للملكة إليزابيث الثانية موسومة تاريخ ميلادها ووفاتها عن 96 عاما.

ووفقا لـ"سكاي نيوز "، فقد جاء الطلب الأول عند الساعة 3 صباحًا بتوقيت شنغهاي لعشرات الآلاف من الأعلام.

وقال المدير العام للمصنع الصيني، فان آي بينغ: "جاء الزبون إلى مصنعنا مباشرة للحصول على المنتجات(...) العديد من الأعلام لم تكن مغلفة. تم وضعها في صندوق وشحنها بعيدًا."