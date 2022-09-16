يترقب العالم أجمع دفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، وذلك بعد 70 عاما تربعت خلالها على عرش المملكة المتحدة، إلا أن هناك طقوسا أخيرة سيشارك فيها أفراد العائلة المالكة، قبل "الوداع الأخير".