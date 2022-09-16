ونقلت عنه وكالة "إنترفاكس - أوكرانيا" للأنباء قوله "إلى الآن يمكنني الحديث عن 10 غرف تعذيب (اكتشفت) في بلدات في منطقة خاركيف" من بينها اثنتان في بلدة بالاكليا.

وقال كليمنكو أيضا إن السلطات فتحت 204 تحقيقات بشأن احتمال حصول جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية، خلال الأسبوع المنصرم.

ورأى صحافيون من وكالة "فرانس برس" مئات القبور في غابة قرب مدينة إيزيوم، بعدما أعلنت كييف اكتشاف مقابر جماعية فيها.

وفي مطلع أبريل الماضي، كانت أوكرانيا قد وجهت اتهامات مماثلة لروسيا، إثر خروج قواتها من بلدة بوتشا القريبة من كييف.

وأنكرت روسيا مرارا أن تكون قواتها قد ارتكبت انتهاكات حقوقية في أوكرانيا، قائلة إن الغرب يعمل بشكل دؤوب على تشويه سمعتها.