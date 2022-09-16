وجاء في بيان لشرطة العاصمة لندن: "يوم الجمعة 16 سبتمبر في حوالي الساعة السادسة (5 بتوقيت غرينتش) واجهت الشرطة رجلا مسلحا بسكين في منطقة ساحة ليستر".

وأوضح البيان أنه "تعرض شرطيان للطعن ويجري علاجهما الآن في المستشفى"، لافتة إلى أن المشتبه به نقل إلى المستشفى أيضا للعلاج، ولا يزال هناك"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وعلق رئيس بلدية لندن، صديق خان، على الواقعة، قائلا إن "حادث الطعن غير مرتبط بالإرهاب"، مضيفا أن إصابات الشرطيين "غير خطيرة ولا تهدد حياتهما".

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: "لطمأنة المشاهدين، أكدت شرطة العاصمة أن الحادث غير مرتبط بالإرهاب".