وأذن بايدن بهذه المساعدات باستخدام سلطة رئاسية، تتيح له السماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأميركية.

ويأتي هذا الإعلان الأميركي الجديد تزامنا مع هجوم مضاد واسع النطاق، يشنه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين.

ولا توضح المذكرة كيف ستستخدم الأموال، لكن عدة مصادر قالت لـ"رويترز" إنه من المتوقع أن تحتوي الحزمة على عتاد يشمل المزيد من أنظمة "هيمارس" الصاروخية.

كما ذكر مصدران، طلبا عدم نشر هويتيهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا عن الأمر، أن الحزمة ستشمل أيضا ذخيرة لمدافع الهاوتزر.

وتفيد المذكرة أيضا أن المال سيستخدم في التدريب العسكري للجيش الأوكراني.

وأرسلت واشنطن مساعدات عسكرية بنحو 15.1 مليار دولار لحكومة كييف، منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي.