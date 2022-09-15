وتأتي الخطوة الأميركية وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

ولا يزال أمام مشروع "قانون سياسة تايوان" عدة خطوات قبل أن يصبح قانونا.

ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا لصالح التشريع مقابل 5، الطريق أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.

ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت.