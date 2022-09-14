وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر الجاري، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

ولن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليست لديها علاقات دبلوماسية معهما، بسبب الأحداث التي تلت سنة 2011.

وقال المصدر إن أفغانستان لم تتم دعوتها بسبب الوضع السياسي الراهن هناك، في إشارة إلى وصول طالبان إلى السلطة في غسطس 2021.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.