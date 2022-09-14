وقال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة "تعتبر أن (المبلغ المذكور ليس سوى) تقديرات دنيا، وأن روسيا على الأرجح حوّلت بشكل سرّي المزيد من الأموال لم يتمّ رصدها" من دون أن يحدد بالاسم الدول المعنية.

في إحدى الحالات، وفر السفير الروسي في إحدى الدول الآسيوية التي لم يذكر اسمها ملايين الدولارات لمرشح رئاسي.

وطالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التقييم بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فيما أطلقت تزامنا مبادرات عدة لعزل موسكو على الساحة الدولية.

وقال المسؤول الأميركي إن الخارجية الأميركية ستتشارك هذه الاستنتاجات مع حكومات أكثر من 100 دولة.

ولم يحلل هذا التقييم التدخل الروسي في السياسة الأميركية لكن سبق لأجهزة الاستخبارات الأميركية أن قالت في وقت سابق إن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية العام 2016 من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا دعما لدونالد ترامب الذي أعرب عن اعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأوضح المسؤول: "تجهد الولايات المتحدة لمعالجة نقاط ضعفها ونشجع دولا أخرى على القيام بالمثل".

واستشهد وزير الخارجية انتوني بلينكن الذي وقع المستند المنشور، الثلاثاء، بتقرير استخباراتي جديد عن جهود عالمية سرية بذلتها روسيا لدعم سياسات وأحزاب متعاطفة مع موسكو.

ولا تحدد الوثيقة أهدافا روسية بعينها، لكنها تقول إن الولايات المتحدة تقدم معلومات سرية بشأن اختيار دول معينة.