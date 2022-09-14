فقد أعلنت كوبنهاغن، الثلاثاء، عزمها تدريب عسكريين أوكرانيين لدعم كييف في التصدي للهجوم العسكري الروسي، لتحذو بذلك حذو لندن التي تدرب قوات أوكرانية في ثكنات بالمملكة المتحدة.

وقال وزير الدفاع الدنماركي مورتن بيدسكوف، إنه "سيكون هناك تدريب في الدنمارك. لا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل، لكن سيكون هناك تدريب للجيش الأوكراني في الدنمارك"، وفق وكالة الأنباء الدنماركية (ريتزاو).

ماذا فعلت الدنمارك سابقا؟

• حتى الآن، اكتفت كوبنهاغن بإرسال مدربين إلى بريطانيا، التي كانت أول دولة تبادر إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيها.

• في منتصف يونيو الماضي، تعهدت لندن بتدريب 10 آلاف جندي أوكراني في عدد من القواعد البريطانية، في غضون 4 أشهر.

• على غرار دول غربية أخرى، تعهدت الدنمارك في أغسطس بإرسال 130 ضابطا إلى بريطانيا لدعم مبادرة لندن في تدريب القوات الأوكرانية.

• لكن انتقال البلد الاسكندنافي إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيه يشكل انخراطا أكبر، من جانب هذا العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، في الجهود الرامية لدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا.

• يمثل قرار كوبنهاغن امتدادا لمؤتمر للجهات المانحة لأوكرانيا، نظمه حلف الناتو في أغسطس الماضي.

• بموجب استفتاء أجري في مطلع يونيو، انضمت كوبنهاغن أيضا إلى سياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، بعد أن ظلت خارجها طوال ما يقرب من 30 عاما.