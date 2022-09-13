ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس التنفيذي لشركة مارون للنفط والغاز في إيران، قباد ناصري، قوله إن بئر النفط في محافظة خوزستان المضطربة الإيرانية احترق نتيجة "تلاعب مجهولين".

ولم يقدم أية تفاصيل عن الخسائر أو الحريق، لكن خوزستان سجلت في السابق هجمات على منشآتها النفطية الحيوية.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لدخان أسود يتصاعد من البئر المتضررة.

وأضاف ناصري أن السلطات تعمل على السيطرة على الحريق وإعادة الإنتاج.

بدأ حقل نفط شادكان جنوبي إيران الإنتاج في عام 1987 ويضخ 110 آلاف برميل من النفط يوميا.