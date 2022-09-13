وقبل بضعة أيام، طرحت "أبل" هاتفها الجديد "آيفون 14"، الذي اتضح أن ثمن استبدال بطاريته، سيكلّف 30 دولارا أكثر من الطرز السابقة.

ووفقا للتقديرات التي أوردها موقع "ذا فيرج" التقني، فإن استبدال بطارية "آيفون 14"، سيبلغ 99 دولارا، وهي "زيادة حادة إلى حد ما".

وعلى سبيل المثال، كان سعر استبدال البطارية في "آيفون 13" وما قبله عند 69 دولارا، باستثناء "آيفون SE "، الذي تم استبدال بطاريته بسعر 49 دولارا.

ولم تكشف "أبل" بعد عن سعة البطارية في سلسلة هواتف "آيفون 14"، لكنها تشير بشكل غامض إلى أن الأجهزة تأتي مع "أطول عمر بطارية للشركة على الإطلاق".

وذكرت تقارير أن سعة بطارية هاتف "آيفون 14" تبلغ 12.68 واط ساعة، بينما كانت السعة تقريبا عند 12.41 واط ساعة في "آيفون 13"، وهذا يعني أنه لا يوجد اختلاف كبير في السعة.

ومع وجود سعات متقاربة نسبيا يبدو أن سبب الارتفاع في الأسعار ليس واضحا.

وكانت أبل أطلقت في وقت سابق من سبتمبر الجاري هواتفها الجديدة: آيفون 14، وآيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس.