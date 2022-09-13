وقال الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي "منذ مطلع سبتمبر حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربّع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها" مضيفا "نحن مستمرون في التقّدم".

واستعادت القوات الأوكرانية مساحة واسعة من الأراضي من روسيا ، متجهة إلى الحدود الشمالية الشرقية في بعض الأماكن في إطار تقدم خاطف أجبر موسكو على الانسحاب السريع من الأراضي التي تسيطر عليها.

بينما ترفرف الأعلام الأوكرانية ذات اللونين الأزرق والأصفر فوق البلدات المحررة حديثًا، قال الجيش الأوكراني إن قواته قد حررت أكثر من 20 مستوطنة في غضون 24 ساعة. في الأيام الأخيرة، استولت قوات كييف على أراض تبلغ مساحتها ضعف مساحة لندن الكبرى على الأقل، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية: ”في بعض مناطق الجبهة، وصل المدافعون عنا إلى حدود الدولة مع الاتحاد الروسي”. خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه سيتم سحب القوات من منطقتين في تلك المنطقة لإعادة تجميع صفوفها في منطقة دونيتسك الشرقية.

كانت هناك تقارير عن حدوث فوضى مع انسحاب القوات الروسية فجأة.

قال دميترو هروشينكو، وهو من سكان زالزنيشن التي تم تحريرها مؤخرا، وهي بلدة صغيرة بالقرب من خط المواجهة الشرقي، لشبكة سكاي نيوز عن الانسحاب السريع ”كان الروس هنا في الصباح. ثم في الظهيرة، بدأوا فجأة في الصراخ بعنف وبدأوا في الهروب بالدبابات والعربات المدرعة”.

وأظهر مقطع فيديو التقطه الجيش الأوكراني جنودا يرفعون العلم الأوكراني فوق المباني التي دمرتها المعارك. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى أوكرانيين يتفقدون حطام المركبات العسكرية الروسية، بما في ذلك الدبابات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم الخاطف الأوكراني قد يشير إلى نقطة تحول في الحرب، على الرغم من أن بعض المحللين حذروا من أن القتال سيستمر على الأرجح لأشهر.

في خاركيف، أشادت السلطات بإعادة الكهرباء والمياه إلى حوالي 80 بالمائة من سكان المنطقة في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية التي قطعت الكهرباء في العديد من الأماكن في أنحاء أوكرانيا.

وكتب عمدة خاركيف إيهور تيريكوف على تيليغرام، في إشارة إلى طواقم أعادت المرافق في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ”أنتم أبطال. شكرا لكل من فعل كل ما في وسعه في هذه الليلة الأكثر صعوبة لخاركيف لتطبيع حياة المدينة في أسرع وقت ممكن”.

في هذه الأثناء، كانت هناك بعض علامات الفوضى في روسيا حيث قام المدونون العسكريون الروس والمعلقون الوطنيون بتوبيخ الكرملين لفشله في حشد المزيد من القوات واتخاذ إجراءات أقوى ضد أوكرانيا. التعبئة الجماهيرية التي يمكن أن تثير السخط والاحتجاج المدني، وفقا لما أوردته وكالة أسوسيتد برس.

وانتقد رمضان قديروف، زعيم منطقة الشيشان الروسية المدعومة من موسكو، وزارة الدفاع الروسية لما وصفها بـ ”الأخطاء” التي جعلت الهجوم الخاطف الأوكراني ممكنًا.

والأهم من ذلك، تسرب هذا النقد إلى التلفزيون الروسي الذي تسيطر عليه الدولة.

وقال بوريس ناديجدين، عضو البرلمان السابق، في برنامج حواري على قناة إن تي في التلفزيونية: ”الأشخاص الذين أقنعوا الرئيس بوتن بأن العملية ستكون سريعة وفعالة ... نحن الآن في النقطة التي يجب أن نفهم فيها أنه من المستحيل تماما هزيمة أوكرانيا باستخدام هذه الموارد وأساليب الحرب الاستعمارية.”