وقال لابيد في مؤتمر صحافي جمعه بشولتس: ناقشنا معا الحاجة لاستراتيجية جديدة لمواجهة إيران. وأكد على ضرورة التعاون ضدها إذا أصبحت دولة نووية.

وأكمل قائلا: "الرجوع للاتفاق النووي بصيغته الحالية سيكون خطأ، فالاتفاق المطروح حاليا لا يمنعها من النووي، وحان الوقت لتجاوز المفاوضات الفاشلة مع إيران".

من جانبه، قال المستشار الألماني إنه لا يحق لإيران الحصول على أسلحة نووية، ولا توجد لديها مبررات لرفض مقترحات الاتحاد الأوروبي، مستبعدا التوصل لاتفاق معها في الوقت القريب.

ولفت تشولتس إلى أن "العمل جار على توسيع الشراكة مع إسرائيل، وندعم حلا مستداما في فلسطين عبر حل الدولتين".

وفي شأن آخر، أكد المسؤول الألماني وجوب إيقاف سفك الدماء في أوكرانيا، مضيفا: "نتخذ خطوات إضافية لتخفيض أسعار الطاقة التي ارتفعت جراء الحرب الأوكرانية".