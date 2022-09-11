قال حاكم منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، أوليج سينهوبوف، إن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه، أصاب عدة أنحاء بالمنطقة، الأحد، بعد قصف القوات الروسية لمنشآت بنية تحتية.