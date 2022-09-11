وأفاد الجنرال الأوكراني فاليري زالوجني، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه "منذ مطلع سبتمبر، عاد أكثر من 3000 كيلومتر مربع إلى السيطرة الأوكرانية. وفي محيط خاركيف، بدأنا التقدّم ليس في الجنوب والشرق فحسب، بل أيضا باتّجاه الشمال. نحن على بعد 50 كلم عن الحدود".

وأكدت أوكرانيا أن قواتها تتحرّك لاستعادة السيطرة على بلدات وقرى في محيط مدينة إيزيوم الإستراتيجية.

وذكر الجيش الأوكراني، في تعميم بشأن الوضع الميداني الأحد الذي يصادف مرور 200 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية، أن "قواتنا دخلت كوبيانسك. تحرير المستوطنات جار في منطقتي كوبيانسك وإيزيوم التابعتين لمنطقة خاركيف".

واستعاد الجيش الأوكراني 30 قرية وبلدة على الأقل في منطقة خاركيف شرقا.

في المقابل، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الأحد، إن القوات الروسية تضرب مواقع للجيش الأوكراني في منطقة خاركيف بضربات دقيقة التوجيه.