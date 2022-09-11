وأصدرت بيربوك بيانا جاء فيه:

• "توجهت إلى كييف لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".

• "واضح بالنسبة لي أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن يعول على أننا سنمل من معاناة أوكرانيا".

• "ألمانيا ستبقى إلى جانب الأوكرانيين الذين يحاربون العدوان الروسي ليس للدفاع عن حقهم الإنساني بالسلام والحرية بل أيضا للدفاع عن السلام الأوروبي".

• "ألمانيا تريد مؤازرة كييف في عمليات إزالة الألغام وإلقاء الضوء على جرائم حرب مرتكبة، خصوصا من خلال إرسال خبراء بينهم مدع عام، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والعسكرية".

الموقف الألماني

وهذه ثاني زيارة للوزيرة الألمانية إلى كييف منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، في فبراير الماضي

وكان موقف ألمانيا الذي بقي لفترة مبهما حيال روسيا إثر هجومها على أوكرانيا قبل أكثر من أشهر، وإحجام برلين أولا عن توفير الدعم العسكري لكييف، أثارا غضب حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

إلا أن الوضع تغير بعد ذلك، حيث يؤكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يريد أن تتولى بلاده "مسؤولية خاصة" في مساعدة أوكرانيا وتعزيز قدراتها المدفعية ودفاعاتها الجوية.

ويبدو أن حقبة جديدة أقل توترا في العلاقات الثنائية بوشرت، وتتمثل بوصول سفير أوكراني جديد قريبا إلى برلين، وكان سلفه أندريي ملنيك انتقد بقوة على مدى أشهر موقف ألمانيا من روسيا.

وأجرت الوزيرة الألمانية في وقت لاحق محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.

وأشار كوليبا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيربوك إلى أنه طلب من ألمانيا تسليم بلاده دبابات "ليوبارد 2"، قائلا: "لا نرى أي عقبة أمام ذلك".

وأضاف أن كييف تتوقع أيضا تلقي ذخيرة مدفعية من ألمانيا، يمكن أن "تزيد في شكل كبير" من القدرات العسكرية الأوكرانية في خضم أي هجوم مضاد.

وقالت بيربوك من جهتها إنه "مع تطور الوضع على الأرض فإننا نراجع دعمنا وسنناقش الخطوات التالية مع شركائنا".