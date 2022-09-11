أبرز تصريحات زيلينسكي خلال منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية المنعقد في كييف:

• "روسيا تبذل كل الجهود لكسر مقاومة أوكرانيا وأوروبا والعالم خلال الأيام التسعين لفصل الشتاء".

• "موسكو تعول على وحشية الشتاء، لأن "وحشية الإنسان لم تعد تكفي" حسب تعبيره، وذلك على خلفية استعادة القوات الأوكرانية مساحات كبيرة في شرق البلاد.

• "روسيا قد تستهدف بضرباتها الشركات والبنى التحتية التي تؤمن التدفئة" في أوكرانيا، داعيا في هذا السياق الغرب لإمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

• "روسيا قد تعمد إلى قطع تام لإمداداتها من الغاز لأوروبا لإجبار العواصم الغربية على البحث عن تسوية مع موسكو".

• "علينا أن نهيئ شركاتنا. الشتاء سيكون قاسيا علينا جميعا، من لاتفيا وبولندا إلى بريطانيا والولايات المتحدة. علينا أن نتخطى هذا الشتاء".

• على الغرب الحفاظ على وحدة صفه في مواجهة روسيا"، محذرا من تراجع زخم الدعم لبلاده في الحرب الدائرة على أرضها.

• "دعم أوكرانيا في حربها يجب أن يستمر. نحن بحاجة إلى أشياء ملموسة: أسلحة وصواريخ ودعم مالي وسياسي".

• "لا تتوقعوا أن نقول كفى. ما من كفى ما لم ننتصر"، محذرا من محاولات غربية لـ"دفع أوكرانيا إلى تقديم تنازلات لموسكو. لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالتوقف. إنها رسالتي الرئيسية إلى بعض القادة الذين يدفعوننا إلى أحضان" روسيا.

وبحسب الحكومة الأوكرانية، تغطي المساعدات الغربية 40 بالمئة من الميزانية العسكرية لكييف.

ووفقا لموقع إخباري أوكراني، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع زيلينسكي الخميس في كييف في استئناف مفاوضات السلام مع موسكو، وهو ما ترفضه بشدة السلطات الأوكرانية.