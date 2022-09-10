وقال في بيان: "اشتهرت جدتي بقول إن الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب.. كل الحزن الذي سنشعر به في الأسابيع المقبلة سيكون دليلا على الحب الذي شعرنا به تجاه ملكتنا الرائعة".

وأضاف "سأكرم ذكراها من خلال دعم والدي، الملك، بكل طريقة ممكنة". وقال الأمير وليام، وهو الآن وريث العرش، إن الملكة "كانت بجانبي في أسعد لحظات حياتي، وكانت بجانبي خلال أكثر أيام حياتي حزنا".

وأضاف "كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، ولكن سيمضي بعض الوقت قبل أن أشعر بحقيقة الحياة بدون جدتي".

ويذكر أن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، من قصر سانت جيمس، أعلن وفي وقت سابق السبت، تشارلز ملكا جديدا للبلاد.

وقال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، إنه يدرك جيدا الإرث العظيم الذي خلفته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، مشددا على أنه سيتحمل "المسؤوليات الثقيلة"، في احترام تام للحكومة الدستورية.

وذكر تشارلز، خلال مراسم تنصيبه ملكا لبريطانيا: "والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا".

وأضاف، في كلمة ألقاها أمام أبرز الشخصيات السياسية والمجتمعية والدينية في البلاد: "الملكة إليزابيث قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم، والعالم أجمع تعاطف مع الخسارة التي عانينا منها كلنا".