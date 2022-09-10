وتوفت إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في البلاد، يوم الخميس، عمر ناهز الـ96 عاما.

ومن المزمع أن يتم الإعلان عن تفاصيل جنازة الملكة في وقت لاحق. لكن المنظمين وصفوا يوم السبت المراسم بأنها "وداع مناسب لإحدى الشخصيات المميزة في عصرنا".

وقال مسؤولون في البلاط الملكي إنه ستكون هناك فرصة لرؤية نعش الملكة الراحلة المصنوع من خشب البلوط أثناء رحلته من قلعة بالمورال في إسكتلندا إلى إدنبره ومرة أخرى في لندن.

وكان مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، أعلن من قصر سانت جيمس، اليوم السبت، تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا.

وتعهد الملك الجديد (73 عاما) بخدمة الأمة "بالولاء والاحترام والمحبة"، في أول خطاب يوجهه للأمة كملك.

وتشارلز هو ملك ورئيس المملكة المتحدة و14 دولة أخرى، بما في ذلك أستراليا وكندا وجاميكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.