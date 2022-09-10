عدة تحديات تنتظر ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، الذي تولى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بداية من شقيقه الأصغر الذي تلاحقه قضية اعتداء جنسي، إلى اتهامات العنصرية الملكية.