وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة على الإنترنت إنها تعتقد أن الأوكرانيين تقدموا لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا جنوب خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

يبدو أن التقدم كان حول إزيوم، حيث كان التركيز لفترة طويلة على خط الجبهة الروسية وموقع المدفعية الثقيلة وغيره من أشكال القتال.

وصف البريطانيون القوات الروسية حول إزيوم بأنها "معزولة بشكل متزايد".

وذكر الجيش البريطاني: "من المحتمل أن تكون القوات الروسية قد أخذت على حين غرة.. إن هذا القطاع كان خاضعًا لسيطرة خفيفة، وقد استولت الوحدات الأوكرانية على عدة بلدات أو حاصرتها".

وأضاف أن بلدة كوبيانسك القريبة تعرضت لضغوط على ما يبدو من القوات الأوكرانية، وأن خسارتها ستؤثر بشكل كبير على خطوط الإمداد الروسية في المنطقة.

وانتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، تظهر جنودًا أوكرانيين أمام مبنى حكومي رئيسي في كوبيانسك، على بعد نحو 73 كيلومترًا شمال إزيوم.

وأظهرت الصورة جنودًا يعرضون علم الكتيبة 92 الآلية المنفصلة لأوكرانيا أمام مبنى يشبه مبنى مجلس مدينة كوبيانسك، الذي يقع على طول نهر أوسكيل.

لم يعترف الجيش الأوكراني بعد بدخول المدينة، بالرغم من أنه يأتي وسط عدة أيام من المكاسب الواضحة للأوكرانيين جنوب خاركيف.

بالمثل، أشار مركز أبحاث مقره واشنطن إلى المكاسب الأوكرانية الكاسحة السبت، ويقدر أن كييف استولت على نحو 2500 كيلومتر مربع (965 ميل مربع) في اختراقها الشمالي الشرقي.

معهد دراسة الحرب

وقال معهد دراسة الحرب في تقرير أنه يبدو أن "القوات الروسية غير المنظمة (كانت) عالقة في التقدم الأوكراني السريع".

وأشار إلى صور على وسائل التواصل الاجتماعي لسجناء يبدو أنهم روس تم اختطافهم في التقدم حول إزيوم والبلدات المحيطة بها.

وذكر التقرير نفسه أن القوات الأوكرانية "قد تنهار المواقع الروسية حول إزيوم إذا قطعت خطوط الاتصال الأرضية الروسية شمال وجنوب المدينة".

يأتي القتال في الشرق، وسط هجوم مستمر حول خيرسون في جنوب أوكرانيا.

ويشير المحللون إلى أن روسيا ربما تكون قد أخذت جنودًا من الشرق للتعزيزات حول خيرسون، ما يمنح الأوكرانيين الفرصة لضرب خط أمامي ضعيف.

كان الجيش الأوكراني أكثر حذرا بشأن المكاسب التي وردت عنها تقارير، زاعما في تحديثه الدوري، السبت، أنه استولى على "أكثر من ألف كيلومتر مربع" من القوات الموالية للكرملين منذ إطلاق هجومه المضاد الذي طال انتظاره هذا الأسبوع.

وقال الجيش إنه "في بعض المناطق اخترقت وحدات من قوات الدفاع دفاعات العدو لعمق 50 كيلومترا"، في تطابق مع التقديرات البريطانية، لكن الجيش الأوكراني لم يكشف عن أي تفاصيل جغرافية.

خطط أوكرانيا

وتكتم المسؤولون في كييف على مدى أسابيع عن خططهم لشن هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في وقت مبكر من الحرب، ودعوا السكان المحليين إلى الامتناع عن تداول المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي خوفًا من تعريض العملية الجارية للخطر.