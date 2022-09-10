وكانت ملكة بريطانيا الراحلة توفيت، الخميس، في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما. وأصبح تشارلز الثالث تلقائيا ملك البلاد بعد وفاة والدته، لكن الإعلان الرسمي عن توليه العرش سيتم في حفل يجري السبت.

وفيما يلي أبرز المراسم التي ستشهدها جنازة إليزابيث الثانية يوما بيوم:

اليوم الأول (10 سبتمبر) : تجتمع "هيئة الجلوس على العرش"، التي تتألف من شخصيات مرموقة، صباحا في قصر سانت جيمس في لندن، لإعلان تشارلز ملكا. وبعدها، سيجتمع البرلمان لصياغة خطاب النعي وإعلان ولائه للملك. وبعد الظهر، سيستقبل الملك الجديد رئيسة الوزراء ومجلس الوزراء في قصر باكنغهام.

: تجتمع "هيئة الجلوس على العرش"، التي تتألف من شخصيات مرموقة، صباحا في قصر سانت جيمس في لندن، لإعلان تشارلز ملكا. وبعدها، سيجتمع البرلمان لصياغة خطاب النعي وإعلان ولائه للملك. وبعد الظهر، سيستقبل الملك الجديد رئيسة الوزراء ومجلس الوزراء في قصر باكنغهام. اليوم الثاني (11 سبتمبر): من المتوقع أن يتم نقل نعش الملكة من بالمورال إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة. كما ستصدر اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إعلانات الولاء في وقت واحد.

من المتوقع أن يتم نقل نعش الملكة من بالمورال إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة. كما ستصدر اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إعلانات الولاء في وقت واحد. اليوم الثالث (12 سبتمبر): سيقام موكب احتفالي على طول شارع رويال مايل إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة. وسينطلق الملك تشارلز في جولة بجميع أنحاء المملكة المتحدة لتلقي التعازي.

سيقام موكب احتفالي على طول شارع رويال مايل إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة. وسينطلق الملك تشارلز في جولة بجميع أنحاء المملكة المتحدة لتلقي التعازي. اليوم الرابع (13 سبتمبر): من المتوقع أن يتم نقل نعش الملكة بالطائرة إلى لندن، وبالتحديد إلى قصر باكنغهام.

من المتوقع أن يتم نقل نعش الملكة بالطائرة إلى لندن، وبالتحديد إلى قصر باكنغهام. اليوم الخامس (14 سبتمبر): سيُحمل نعش الملكة على عربة من قصر باكنغهام إلى إحدى القاعات في وستمنستر. ويتوقع أن يوضع النعش على تابوت مرتفع، ستكون رؤيته متاحة للعموم يوميا على مدى 5 أيام.