وقال تقرير أصدره البنك الدولي والمفوضية الأوروبية وكييف، الجمعة، إن أوكرانيا تكبدت 252 مليار دولار أخرى، تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية والإنتاج.

كما أشار التقرير إلى النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في الوقت الذي يتوقع به أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 بالمئة، ارتفاعا من 2 بالمئة فقط قبل الحرب.

وإجمالا، قدر التقرير احتياجات إعادة البناء بما يصل إلى 349 مليار دولار حتى الأول من يونيو، علما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 200 مليار دولار عام 2021.

ومطلوب من هذا المبلغ 105 مليارات دولار على المدى القصير لمواجهة الأولويات الملحة، مثل إعادة بناء آلاف المدارس المهدمة أو المدمرة وأكثر من 600 مستشفى.

كما أنه من الضروري أيضا الاستعداد للشتاء المقبل الذي يرجح أن يكون قاسيا، وذلك بإصلاح البيوت واستعادة أنظمة التدفئة وشراء الغاز.

وجاء في التقرير أن جميع الأرقام أولية، ومن المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.