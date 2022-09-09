وأعلن الملك الجديد، في الخطاب الذي حظي بمتابعة واسعة في بريطانيا، تسمية الأمير وليام الذي يبلغ أربعين عاما، وليا لعهد بريطانيا، وأميرا لويلز.

وتابع الملك "مبادئنا ما تزال كما هي والمهمات الملكية والمسؤوليات مستمرة"، مشددا على أنه سيخدم الجميع بولاء وحب.

وأشار الملك إلى أن تنصيبه ملكه سيجعله غير قادر على التفرغ للأعمال الخيرية كما كان يفعل من ذي قبل، لكن قال إن هناك من سيتولى الأمر بأمانة.

وقال قصر باكنغهام، يوم الجمعة، إن الملك تشارلز سيجري تنصيبه بشكل رسمي، يوم السبت، خلال اجتماع للمجلس الذي يرتب خلافة العرش في قصر سانت جيمس.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي سينعقد على التاسعة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، يجري على مرحلتين، حيث يعلن تولي الملك الجديد العرش، ثم يؤدي العاهل القسم.

وبعد هذا الاجتماع، سيكون هناك إعلان رئيسي على الساعة الواحدة من خلال شرفة تطل على ساحة في قصر سانت جيمس.

وعلى المنوال نفسه، ستكون هناك إعلانات للملك الجديد في عموم مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة لندن.

في غضون ذلك، أعلن ملك بريطانيا الجديد، الجمعة، أن مدة الحداد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد جنازة، في وقت أشار القصر الملكي إلى أن موعد التشييع سيعلن في الوقت المناسب.