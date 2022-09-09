مصافحات على باب القصر.. قبيل دخوله إلى قصر باكنغهام، وسط لندن، صافح الملك تشارلز الثالث عددا من البريطانيين الذين اصطفوا على مدخل القصر، وتبادل معهم الأحاديث القصيرة التي أعرب فيه البريطانيون عن تعازيهم في وفاة الملكة.

وكانت برفقة الملك الجديد زوجته كاميلا، التي تحمل لقب عقلية الملك وليست الملكة تطبيقا لأعراف صارمة في العائلة المالكة ببريطانيا.

وألقى الاثنان نظرة على باقات الورود وكلمات العزاء التي كتبها البريطانيون على السياج الحديدي للقصر، ثم دخله للمرة الأولى بصفته ملكا.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة البريطانية في محيط القصر، نظرا لوجود أعداد غفيرة من الأشخاص في المنطقة ولضمان ألا يحدث ما يعكر صفو الأحداث، كما أفاد مراسلنا.

وكان الملك تشارلز وصل إلى لندن قادما من قلعة بالمورال في اسكتلندا، حيث كان هناك برفقة والدته الملكة الراحلة في الساعات الأخيرة من حياتها.

ومن المتوقع أن يلقي ملك بريطانيا الجديد في وقت لاحق اليوم كلمة إلى الأمة، ويتوقع أن ينعى فيها والدته ويتعهد باستكمال مسيرتها في خدمة الشعب.

ومن المتوقع أن يجري حفل تنصيبه ملكا على بريطانيا غدا السبت.

أحداث اليوم في لندن

جلسة مفتوحة للبرلمان البريطاني تستمر 10 ساعات يلقي فيها النواب كلمات تأبين، وعلى رأس هؤلاء رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس.

أطلقت القوات البريطانية 96 طلقة مدفعية، تمثل كل واحدة منها عاما من أعوام عمر الملكة التي توفيت عن 96 عاما.

الخطاب المرتقب للملك الجديد، يتوقع أن يبث عند الساعة السادسة مساء بتوقيت لندن.

محطات بارزة في حياة الملك الجديد