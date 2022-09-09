وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفارات الدولة في الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال ديوان الرئاسة في دولة الإمارات إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهي الاثنين المقبل 12 سبتمبر الجاري.

وأعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، والعائلة المالكة، وإلى الشعب البريطاني ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وفي السياق ذاته، أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا بتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء الإعلان عن هذا القرار في خبر نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، وجاء فيه أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أعرب عن خالص تعازيه إلى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وفي عمّان، أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الحداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الخميس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وخلال هذه الأيام، سيتم تنكيس الأعلام على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة حدادا على رحيل الفقيدة الكبيرة.