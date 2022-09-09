وقال بوتن في بيان أصدره الكرملين "طوال عقود عدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحب رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية".

وأضاف أن "الأحداث الأكثر أهمية في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم جلالتها"، مقدما تعازيه إلى الملك تشارلز الثالث.

وتابع بوتن "أتمنى لكم الشجاعة والثبات في مواجهة هذه الخسارة الصعبة والتي لا تعوض. أرجو منكم ان تنقلوا كلماتي (التي تعبر عن) تعاطف ودعم صادقين لأفراد العائلة الملكية وللشعب البريطاني بأسره".