وقال متحدث باسم كلارنس هاوس (مقر إقامة ولي عهد بريطانيا): "سافر صاحبا السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى بالمورال"، وفق "رويترز".

وأكد مصدر في قصر كنسينغتون توجه وليام إلى بالمورال.

وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر بريطانية أن جميع أبناء الملكة إليزابيث وصلوا إلى قلعة بالمورال.

وكان قصر باكنغهام أعلن في وقت سابق الخميس خضوع الملكة إليزابيث الثانية للإشراف الطبي، بعدما أعرب الأطباء عن قلقهم إزاء حالتها الصحية.

وتعاني الملكة البالغة من العمر (96 عاما) منذ أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية تسببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وأضاف قصر باكنغهام في بيان أن "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال".

وبسبب حالتها الصحية غير المستقرة كسرت الملكة إليزابيث الثانية تقليدا عمره عقود في الأيام الأخيرة، عندما استقبلت رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون ورئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في بالمورال عوضا عن قصر باكنغهام