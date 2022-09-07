وأكدت الوزارة أن المدينة المحررة كوديما، الواقعة في منطقة دونيتسك التي تشكل مع لوغانسك إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، علما بأن الانفصاليين الموالين لموسكو يسيطرون على غالبية أراضي الإقليم، الذي تتركز فيه معارك الحرب الروسية الأوكرانية خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من إعلان كييف أنها تصدت لهجوم روسي بالقرب من كراماتورسك، البلدة الرئيسية في دونيتسك.

وفي وقت لاحق، قالت القوات الأوكرانية إنها استعادت السيطرة على 3 مناطق في دونيتسك.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الإربعاء، فيديو لإطلاق صواريخ غراد استهدفت مواقع للجيش الأوكراني.

وأظهر الفيديو راجمات صواريخ تطلق نيرانها على مواقع للجيش الروسي دون أن تكشف مكانها.

وقالت إن إطلاق الصواريخ جاء بعد حصول القوات الروسية على معلومات بشأن تحركات القوات الأوكرانية.

وكانت روسيا قد أطلقت عمليات عسكرية بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وسط تحذيرات غربية.

وركزت العملية، في بدايتها، على كامل أوكرانيا، فاقتربت القوات الروسية من العاصمة كييف، لكن عدم التمكن من إسقاطها، جعل موسكو تعلن مرحلة ثانية من تدخلها العسكري.

وسعت روسيا، في مرحلة ثانية، إلى التركيز على إقليم دونباس الذي يضم كلا من دونيتسك ولوهانسك، فضلا عن منطقة الجنوب، لكن الروس تقدموا في الميدان بوتيرة أبطأ مما كانوا يعدون له، بحسب تقارير استخباراتية غربية.