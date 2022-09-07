وسيقام الحدث الذي يحمل اسم "فار آوت" ، في المقر الرئيسي لشركة آبل في كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا، وسيتم بثه مباشرة على موقع آبل الإلكتروني ومنصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

والمؤتمر الذي سينطلق الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (حوالى الساعة الخامسة ظهرا بتوقيت غرينتش) سيكشف عن أربعة أجهزة جديدة لآبل، وهي آيفون 14، وآيفون 14 برو، وأيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو ماكس.

ومن المتوقع أن يحمل آيفون 14 برو، وأيفون 14 برو ماكس، تحديثات أكبر، حيث سيزودا بفتحة مزدوجة جديدة لكاميرات "السيلفي"، و"فيس أي دي".

كما ستحتوي الكاميرا العريضة الرئيسية على مستشعر جديد أكبر بدقة 48 ميغابكسل والذي سيتيح تسجيل فيديو بدقة (8K)، واتخاذ لقطات إضاءة منخفضة محسّنة.

ومن المحتمل أن تشهد طرازات "برو"، ارتفاعا في الأسعار، حوالى 100 دولار في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تشهد ارتفاعا أكبر في أوروبا.

ويمكن أن تتميز جميع طرازات آيفون 14 بدعم اتصال جديد مبتكر عبر الأقمار الصناعية، والذي حاولت آبل الكشف عنه العام الماضي ولكن لم تستطع إكماله.

ومن المقرر أن توفر شركة "غلوبال ستار"، للأقمار الصناعية الاتصال لشركة آبل كملاذ أخير عند فقد جميع وسائل الاتصال الأخرى، حيث ستحزم "غلوبال ستار" نطاقا تردديا كافيا لإجراء مكالمة أو رسالة نصية.

كما أنه من المتوقع أن يتم الكشف خلال المؤتمر عن الساعة الذكية "آبل ووتش سيريس 8"، ومن غير المحتمل أن تزود بميزة مراقبة ضغط الدم لكن قد تزود بجهاز جديد يقيس درجة الحرارة وينبه مرتديها من الحمى المحتملة.

كما ستعمل آبل على تطوير "ووتش برو"، حيث تشير التقديرات إلى أنها ستكون بحواف مسطحة، وشاشة من الياقوت بعلبة من التيتانيوم، ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لها بين 900 إلى 1000 دولار.

ومن المتوقع أيضا أن يتم الكشف عن تاريخ الإصدار الرسمي المرتقب لنظام "آي أو أس 16"، الذي روجت له آبل كثيرا خلال الفترة الماضية.