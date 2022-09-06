وتقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية وتتعرض لقصف مستمر منذ العملية العسكرية الروسية، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وكتب الحاكم أوليه سينهوبوف على تطبيق تيليغرام: "في تلك الليلة، شن العدو مرة أخرى هجوما صاروخيا على خاركيف".

وقال: "في الحي الصناعي تضرر مبنى من طابقين، ودُمر مبنى سكني كانت تقيم فيه سيدة تبلغ من العمر 73 عاما. لسوء الحظ ماتت".

ولقي رجلان حتفهما خلال قصف على قرية زولوتشيف شمال خاركيف.

وفي رسالة منفصلة، أبلغ الحاكم عن هجوم صاروخي جديد، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وصدر تحذير من ضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا صباح الثلاثاء، وأفادت السلطات بوجود انفجارات في منطقة دنيبرو بتروفسك.

وتنفي روسيا، التي هاجمت أوكرانيا في 24 فبراير، استهداف المدنيين عمدا. ودمرت هجماتها بلدات ومدن أوكرانية.

ما أهمية خاركيف الاستراتيجية؟